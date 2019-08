Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,098095 -0,23 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043030 -0,13 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023328 -0,10 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,107442 -0,08 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 105,710325 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,665948 -0,07 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,223295 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,365343 -1,55 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119920 -1,42 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,719146 -1,37 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040429 -1,30 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033883 -1,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,740460 -0,61 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,282720 -0,48 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,248227 -0,45 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040449 -0,42 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006168 -0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,290455 -0,74 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036918 -0,68 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,005651 -0,54 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,898676 -0,46 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,884010 -0,44 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,716735 -0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)