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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023201 -0,31 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,588510 -0,28 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,668908 -0,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197441 -0,10 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,676750 -0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013934 -2,50 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022236 -1,00 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021352 -0,93 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,305557 -0,91 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056343 -0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033680 -3,00 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,589092 -2,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060366 -2,61 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069925 -1,77 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024385 -1,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,985701 -1,26 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,081626 -0,13 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,029701 -0,12 Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,566100 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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