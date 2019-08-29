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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 14:30 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036051 -0,96 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052904 -0,88 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,312768 -0,86 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,348622 -0,40 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,201653 -0,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,327850 -0,56 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030528 -0,50 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057170 -0,29 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022524 -0,22 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,513623 -0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073671 -1,31 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034648 -0,98 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,891465 -0,78 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094585 -0,72 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072318 -0,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,974693 -1,46 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,353627 -0,51 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,092732 -0,40 Gedik Portföy Karma Fon 0,897482 -0,36 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,008023 -0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,735449 -0,82 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,017492 -0,81 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,292714 -0,78 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037421 -0,44 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,184736 -0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 258,869607 -0,36 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,800974 -0,25(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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