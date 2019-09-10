Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,140364 -0,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,491472 -0,34 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,694541 -0,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,202198 -0,17 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 154,445393 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026173 -0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,659965 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030098 -0,07 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,023722 -0,01 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,279971 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,884151 -2,80 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,914090 -0,65 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 250,491540 -0,57(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

