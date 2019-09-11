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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 13:59 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026577 -0,45 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045369 -0,22 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,490620 -0,17 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,693641 -0,13 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,062882 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026159 -0,05 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015002 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 53,812114 -0,29 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,145010 -0,03 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025702 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072562 -0,13 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030071 -0,09 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,100003 -0,05 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006418 -0,05 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,014353 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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