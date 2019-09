Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 545,619307 -1,58 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053068 -0,58 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061272 -0,45 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,181693 -0,42 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036105 -0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014271 -2,85 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022020 -2,13 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056809 -0,69 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030441 -0,62 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,395360 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036055 -0,68 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040484 -0,60 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073603 -0,56 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063944 -0,53 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,831150 -0,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,996329 -0,78 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,427491 -0,45 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,105219 -0,26 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,864674 -0,22 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043096 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022289 -0,64 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,350713 -0,54 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,168933 -0,43 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,012035 -0,32 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,364331 -0,22 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,792630 -0,94 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 248,549163 -0,44 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,725146 -0,40(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)