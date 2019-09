Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,497304 -0,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,203986 -0,15 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 107,816237 -0,10 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,139352 -0,10 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222058 -0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,247575 -0,06 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,704105 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,195183 -1,30 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102741 -1,27 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,701450 -1,13 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052376 -1,10 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113158 -0,92 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,426699 -1,34 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006509 -0,99 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,366889 -0,90 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,260644 -0,57 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,969618 -0,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,654566 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)