Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,052138 -0,27 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018149 -0,05 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,313604 -0,03 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,497215 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015171 -4,14 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022623 -0,31 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,701347 -0,16 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,247004 -0,05 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,330842 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,097828 -1,19 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092479 -1,17 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,049198 -1,17 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,843243 -1,17 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031622 -1,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,410932 -1,11 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006445 -0,98 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,063848 -0,86 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,258944 -0,65 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042951 -0,56 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,361940 -0,79 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,062671 -0,46 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019102 -0,44 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,982793 -0,36 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,126141 -0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,030664 -0,13 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039603 -0,12 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027459 -0,12 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023366 -0,12 Deniz Port. Altın Fonu 0,034574 -0,12