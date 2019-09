Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,309295 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,380792 -0,24 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022240 -0,21 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,538467 -0,17 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,326239 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035201 -1,24 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,318585 -1,12 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,353772 -0,70 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020685 -0,63 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036383 -0,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,988313 -0,39 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,074430 -0,31 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,061458 -0,17 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,322919 -0,10 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,793098 -0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,052713 -0,34 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,653752 -0,05 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022163 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,030651 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)