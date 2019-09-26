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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,025255 -0,24 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,697807 -0,24 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035651 -0,16 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024019 -0,15 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,291411 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021876 -1,24 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014569 -0,54 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,348374 -0,37 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030157 -0,05 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056273 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074667 -0,93 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035944 -0,73 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040255 -0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,026287 -2,15 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 1,786240 -0,28 Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,831862 -0,06 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 33,010800 -0,03 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,039660 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,024832 -1,11 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,906466 -0,67(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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