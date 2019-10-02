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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,519330 -0,16 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023059 -0,06 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,733374 -0,06 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 158,245081 -0,04 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,210316 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013806 -0,62 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021268 -0,57 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025258 -0,45 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,711341 -0,36 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,304171 -0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053408 -1,92 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105213 -1,67 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,067306 -1,64 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,422262 -1,55 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,313348 -1,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043745 -0,92 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,266173 -0,88 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,670648 -0,77 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,828975 -0,71 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,143791 -1,61 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036447 -1,59 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,092194 -1,50 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,010048 -0,60 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,083802 -0,50 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,064966 -1,70 ING Portföy Altın Fonu 0,029383 -1,68 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022592 -1,67 Deniz Port. Altın Fonu 0,033391 -1,66 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026564 -1,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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