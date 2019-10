Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,728974 -0,72 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,517451 -0,51 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,209892 -0,37 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,215808 -0,36 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,226938 -0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,259788 -0,13 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,562807 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045036 -1,96 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,545930 -1,77 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,058726 -1,60 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,460676 -1,58 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 54,488455 -1,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,800705 -1,44 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018651 -0,96 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,478999 -0,80 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006777 -0,79 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,020835 -0,62 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,007220 -1,17 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,390857 -0,59 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,076087 -0,39 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019299 -0,35 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,666844 -0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)