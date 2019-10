Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,515360 -0,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,209112 -0,37 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036473 -0,37 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,163383 -0,27 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,063971 -0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,712160 -0,31 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,558647 -0,27 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,256778 -0,24 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,343489 -0,22 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,313831 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050052 -2,86 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043766 -2,82 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022550 -2,76 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099163 -2,60 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,950221 -2,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,489182 -1,58 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,258423 -1,52 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,634707 -1,43 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043151 -1,27 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,778117 -1,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,055807 -1,88 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,367751 -1,66 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,992382 -1,47 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019181 -0,61 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,662963 -0,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)