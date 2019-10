Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,719118 -1,21 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,510227 -1,00 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027461 -0,79 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,207460 -0,79 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024099 -0,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,555743 -0,19 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,341533 -0,14 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,255641 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,489651 -1,44 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,936709 -1,42 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042255 -1,22 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,367321 -1,21 ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 8,417789 -1,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006682 -1,10 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,469406 -0,97 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,761637 -0,93 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018298 -0,93 HSBC Portföy Değ. Fon 90,501592 -0,77 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,050689 -0,48 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,988893 -0,35 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,366252 -0,11 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019172 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,637471 -1,75 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,217185 -1,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)