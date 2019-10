Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062485 -0,69 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,368200 -0,45 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041802 -0,42 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054816 -0,33 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,006029 -0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026232 -1,44 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057739 -0,29 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,479218 -0,26 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,312292 -0,17 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,749476 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049622 -0,45 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098341 -0,44 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 52,874916 -0,06 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,936233 -0,05 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,257006 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006630 -0,78 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,477579 -0,41 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,344302 -0,33 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,959094 -0,30 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,105222 -0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038095 -1,75 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,138008 -1,74 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,197346 -1,62 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,407462 -0,51 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022779 -0,44 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027732 -1,88 TEB Portföy Altın Fonu 0,067913 -1,85 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023633 -1,85 ING Portföy Altın Fonu 0,030754 -1,84 Deniz Port. Altın Fonu 0,034914 -1,84(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)