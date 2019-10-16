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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,064781 -0,92 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 567,032250 -0,81 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036871 -0,79 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,534116 -0,79 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041878 -0,77 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014242 -1,40 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026388 -0,70 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022212 -0,42 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058298 -0,23 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031400 -0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037197 -0,31 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077601 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,026829 -0,29 Aura Portföy Değ. Fon 0,638703 -0,28 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,309836 -0,10 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,018807 -0,09 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017887 -0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,031771 -0,61 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,421059 -0,60 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,227933 -0,45 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022937 -0,39 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,519945 -0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,644474 -2,10 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,124108 -1,62 İş Portföy Altın Fonu 0,031529 -0,35(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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