Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061681 -1,71 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036290 -1,58 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,348883 -1,52 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 557,054429 -1,34 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054011 -1,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014114 -2,51 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,413602 -2,14 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057148 -1,99 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023545 -1,92 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030776 -1,87 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036015 -3,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,114017 -2,81 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063649 -2,56 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076280 -2,54 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073977 -2,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,069168 -1,66 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,014692 -1,39 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,074139 -0,61 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022480 -1,78 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037627 -1,71 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,123145 -1,65 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,374775 -1,59 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,185448 -1,36 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,402268 -1,77 Deniz Port. Altın Fonu 0,034420 -1,76 TEB Portföy Altın Fonu 0,066948 -1,75 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039486 -1,74 ING Portföy Altın Fonu 0,030328 -1,73(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)