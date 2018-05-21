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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 435,558270 0,76 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038086 0,60 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,044919 0,47 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,028551 0,46 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,417551 0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020147 0,76 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,042545 0,49 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018834 0,39 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014594 0,36 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,192467 0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,302861 1,33 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051686 1,23 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102842 1,20 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,680089 0,79 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,339685 0,74 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,433758 0,98 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,736980 0,65 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,236226 0,41 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,533435 0,41 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037016 0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013518 0,63 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,044300 0,59 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,020479 0,58 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025908 0,57 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,473979 0,55 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 16,956724 0,94 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 171,332926 0,85 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027250 0,66 Ak Portföy Altın Fonu 0,043769 0,66 TEB Portföy Altın Fonu 0,046400 0,65 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,095880 0,13 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015747 0,11 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,015933 0,11 Fiba Portföy Para Piy. Fonu 0,040782 0,11 ING Portföy Para Piyasası Fonu 69,206535 0,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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