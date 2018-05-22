Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF445,7074332,33İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0277421,88Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu1,7889051,76Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu0,0387181,66İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0456231,57Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0435942,47Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0192602,26Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0149232,25Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0205462,11TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu1,8659242,08Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0289062,64Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon54,3091322,53Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0510722,49Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0647282,32Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0311852,24Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Üç. Değişken Fon1,0139963,08Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,2402761,71Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,5526771,05Garanti Portföy Üç. Değ. Fon1,5476570,93Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,4897900,89Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0163511,85TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu1,4995461,73Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0263331,64Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0137321,58Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,0449731,52Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF16,1683752,35Bizim Portföy Altın Katılım BYF174,8965902,08Finans Portföy Altın BYF17,2937011,99Ak Portföy Altın Fonu0,0445801,85Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0277231,74Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,4274690,06Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2145920,04Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0158130,04ING Portföy Para Piyasası Fonu69,2317400,04Global Md Portföy Para Piyasası Fonu6,5687480,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

