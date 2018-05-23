Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 451,447874 1,29 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028835 1,13 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028023 1,01 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,448147 0,98 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,243782 0,95 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020749 1,26 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,889237 1,25 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020748 0,98 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023999 0,92 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019434 0,90 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,625836 2,45 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104731 2,23 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052635 2,18 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,077934 1,90 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019319 1,86 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,956261 1,47 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,505885 1,08 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,340462 1,06 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,051875 1,03 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037507 1,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026607 1,04 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013867 0,98 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,255119 0,96 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045401 0,95 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,704780 0,74 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,505251 2,08 Finans Portföy Altın BYF 17,578698 1,65 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 177,574877 1,53 Ak Portföy Altın Fonu 0,045112 1,19 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028020 1,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,095945 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015758 0,04 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,015944 0,04 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,018831 0,04 Fiba Portföy Para Piy. Fonu 0,040811 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

