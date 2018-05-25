FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029166 1,93 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039553 1,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,403183 1,36 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,061575 1,33 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171092 1,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,396049 0,67 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,368094 0,45 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,009286 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,869840 0,79 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,282384 0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030424 1,10 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,051390 0,97 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 107,692979 0,82 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 25,607742 0,72 Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon 1,245248 0,51 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,240158 0,04 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,011840 0,03 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,161608 0,03 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,012958 0,03 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,103335 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,603299 0,04 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,018844 0,04 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,284483 0,04 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,575915 0,04 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,711414 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu
BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandırBESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Merkez Bankası'ndan yeni karar

Merkez Bankası'ndan yeni karar

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

Ege'deki en büyük firmalarda ilk 5 değişmedi

Ege'deki en büyük firmalarda ilk 5 değişmedi

Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.