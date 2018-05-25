Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029166 1,93 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039553 1,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,403183 1,36 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,061575 1,33 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171092 1,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,396049 0,67 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,368094 0,45 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,009286 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,869840 0,79 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,282384 0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030424 1,10 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,051390 0,97 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 107,692979 0,82 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 25,607742 0,72 Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon 1,245248 0,51 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,240158 0,04 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,011840 0,03 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,161608 0,03 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,012958 0,03 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,103335 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,603299 0,04 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,018844 0,04 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,284483 0,04 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,575915 0,04 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,711414 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

