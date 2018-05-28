Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,476838 1,31 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,527095 1,26 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,121005 1,23 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,047611 1,22 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,524260 1,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,946799 0,77 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,220915 0,76 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,396049 0,67 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024688 0,59 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,368094 0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019341 2,76 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043222 2,70 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114752 2,63 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020252 2,57 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,489595 2,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,353108 2,37 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,440287 1,67 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038044 1,42 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,341700 1,32 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054932 1,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028520 1,90 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,247961 1,44 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,452664 1,43 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,921135 1,30 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,944539 1,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,022769 1,14 HSBC Portföy Altın Fonu 1,794208 1,03 Ak Portföy Altın Fonu 0,047343 1,02 Fiba Portföy Altın Fonu 0,017329 1,02 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,017371 1,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,245539 0,12 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,428416 0,12 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020469 0,12 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,018866 0,12 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,583590 0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

