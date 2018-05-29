Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029390 1,61 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039907 1,52 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 258,413321 1,47 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014200 1,31 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,405715 1,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,013395 0,21 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,394180 0,17 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,366587 0,04 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,293073 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,567956 5,26 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119622 4,24 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043885 4,00 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044888 3,81 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,450564 3,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,625551 2,69 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,414761 2,23 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,470499 2,10 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,344677 1,94 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,052973 1,87 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029501 3,44 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033839 3,15 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,279972 2,57 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,966565 2,33 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,941994 2,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,247353 0,04 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 48,790564 0,04 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,586161 0,04 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,286427 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015790 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

