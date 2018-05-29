FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029390 1,61 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039907 1,52 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 258,413321 1,47 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014200 1,31 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,405715 1,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,013395 0,21 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,394180 0,17 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,366587 0,04 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,293073 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,567956 5,26 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119622 4,24 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043885 4,00 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044888 3,81 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,450564 3,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,625551 2,69 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,414761 2,23 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,470499 2,10 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,344677 1,94 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,052973 1,87 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029501 3,44 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033839 3,15 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,279972 2,57 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,966565 2,33 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,941994 2,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,247353 0,04 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 48,790564 0,04 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,586161 0,04 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,286427 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015790 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştuFerrero fındık Trabzon basınıyla buluştu
TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülüTAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

Ev alan vatandaşa devletten destek

Ev alan vatandaşa devletten destek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği

Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.