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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 15:12 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029721 1,13 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,174135 0,99 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031835 0,97 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,046809 0,91 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,062293 0,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,367673 0,08 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,050212 0,04 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,055194 0,02 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,394452 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029818 1,64 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101087 0,55 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,827263 0,45 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044964 0,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,372403 0,87 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054002 0,85 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,934758 0,56 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,038864 0,53 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022680 0,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014010 0,37 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016653 0,30 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045999 0,30 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026993 0,26 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,281755 0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,048186 0,36 Ak Portföy Altın Fonu 0,045975 0,36 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016831 0,36 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016870 0,36 HSBC Portföy Altın Fonu 1,741745 0,36 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,249107 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,215124 0,04 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 48,809776 0,04 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020483 0,04 ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu 15,193565 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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