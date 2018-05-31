Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014417 0,80 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040534 0,76 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029931 0,71 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,410980 0,56 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,175068 0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102181 1,08 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045227 0,58 Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 7,926886 0,28 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,827400 0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053460 0,68 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015759 0,49 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,039048 0,47 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013187 0,46 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,014212 0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,027399 0,05 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013136 0,05 Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,011309 0,04 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014415 0,04 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,196924 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020492 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,250813 0,04 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,389213 0,04 İş Portföy Para Piyasası Fonu 198,735490 0,04 ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu 15,199411 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

