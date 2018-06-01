Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029675 1,75 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014323 1,68 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173886 1,63 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040185 1,60 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 258,361873 1,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,010894 0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044194 3,30 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,498803 3,11 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042939 2,84 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,891428 2,48 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022605 1,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053493 4,09 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,450340 2,38 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,081561 2,33 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,352627 2,33 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015656 2,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028686 2,50 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,258873 2,33 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033186 2,31 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,924317 1,65 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,943954 1,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,252509 0,29 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,593747 0,27 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,429057 0,27 ING Portföy Para Piyasası Fonu 69,481153 0,27 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,287895 0,27(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

