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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,045933 2,31 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,039177 2,05 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,795002 1,86 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029612 1,78 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,606619 1,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,887656 3,48 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020830 3,44 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043934 2,75 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023927 2,44 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019376 2,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,634081 4,30 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029911 4,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051610 3,82 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036569 3,54 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064373 3,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,243101 2,18 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,558859 1,24 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,061323 0,91 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,052904 0,69 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,817904 0,63 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,525892 2,54 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016609 2,23 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,586333 2,19 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026911 2,07 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013961 2,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028225 2,08 İş Portföy Altın Fonu 0,022018 2,08 HSBC Portföy Altın Fonu 1,736490 2,07 TEB Portföy Altın Fonu 0,048050 2,06 Ak Portföy Altın Fonu 0,045810 2,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020524 0,12 İş Portföy Para Piyasası Fonu 199,055461 0,12 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015827 0,12 Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,096310 0,12 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,605565 0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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