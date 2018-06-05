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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,813290 1,02 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,484548 0,99 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,485324 0,96 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,363011 0,92 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,046366 0,92 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,917297 1,57 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021118 1,38 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019601 1,16 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020863 1,11 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024159 0,97 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023763 2,01 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030451 1,81 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 57,647555 1,79 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031565 1,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052440 1,61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,361344 1,03 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053417 0,97 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030647 0,92 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,482991 0,74 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,092685 0,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,539511 0,89 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,599597 0,84 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016729 0,72 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014028 0,48 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027038 0,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ING Portföy Altın Fonu 0,022070 0,50 İş Portföy Altın Fonu 0,022125 0,49 HSBC Portföy Altın Fonu 1,744907 0,48 Ak Portföy Altın Fonu 0,046031 0,48 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028361 0,48 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,259612 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,429723 0,04 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,604069 0,04 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020532 0,04 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,289865 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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