Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 446,836857 0,24 Halk Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 57,598063 0,11 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,021180 0,06 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 226,023708 0,06 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,168019 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,396274 0,25 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,370386 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029574 0,22 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 57,656906 0,02 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022224 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,563732 0,32 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022894 0,20 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,397363 0,16 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,041565 0,14 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,082210 0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,011874 0,03 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,166070 0,03 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,091773 0,03 Halk Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,053399 0,03 Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,019753 0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,233314 0,47 Finans Portföy Altın BYF 17,428529 0,31 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 175,958459 0,15 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015839 0,04 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016027 0,04 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,513444 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,215687 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,261337 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

