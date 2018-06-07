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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017841 0,28 Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,049309 0,07 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,120938 0,06 Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,017921 0,06 Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,146145 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021126 1,25 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020895 0,93 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019570 0,57 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,916112 0,56 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014689 0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023864 1,23 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030645 1,02 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037111 0,83 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052709 0,83 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065364 0,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,363162 0,89 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,021473 0,84 İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon 1,378994 0,74 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030830 0,63 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,030933 0,54 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013997 0,35 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026974 0,35 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045965 0,32 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,593547 0,08 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016650 0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,048174 0,36 İş Portföy Altın Fonu 0,022041 0,36 Ak Portföy Altın Fonu 0,045920 0,35 HSBC Portföy Altın Fonu 1,740989 0,35 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016861 0,35 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,263068 0,04 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,609156 0,04 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020548 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,430048 0,04 ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu 15,239555 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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