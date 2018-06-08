Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028522 0,38 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168068 0,37 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 252,589328 0,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,395900 0,27 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,060731 0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,041004 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 14,534936 2,91 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097706 2,79 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049116 2,67 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,581686 2,59 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,873381 2,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,971031 1,79 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,334477 1,33 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,792508 1,25 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,439463 1,19 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,083022 1,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028211 1,80 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,924402 1,34 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031308 0,68 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,903391 0,63 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038305 0,60 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,015907 0,04 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,552423 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,264766 0,04 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020556 0,04 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,043953 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

