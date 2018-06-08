FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028522 0,38 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168068 0,37 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 252,589328 0,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,395900 0,27 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,060731 0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,041004 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 14,534936 2,91 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097706 2,79 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049116 2,67 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,581686 2,59 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,873381 2,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,971031 1,79 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,334477 1,33 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,792508 1,25 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,439463 1,19 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,083022 1,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028211 1,80 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,924402 1,34 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031308 0,68 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,903391 0,63 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038305 0,60 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,015907 0,04 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,552423 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,264766 0,04 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020556 0,04 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,043953 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştuİzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu
Beymen Club Ataşehir Palladium'da açıldıBeymen Club Ataşehir Palladium'da açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'

'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

Beymen Club Ataşehir Palladium'da açıldı

Beymen Club Ataşehir Palladium'da açıldı

'Trakya ilkeren' üzümü erkenden tezgahta

'Trakya ilkeren' üzümü erkenden tezgahta

TBV Türkiye’nin ilk Blockchain Platformu’nu tanıttı

TBV Türkiye’nin ilk Blockchain Platformu’nu tanıttı

Bursa'da enerji şirketi çalışanları ve aileleri iftarda buluştu

Bursa'da enerji şirketi çalışanları ve aileleri iftarda buluştu

Dosso Dossi'de 75 milyon dolar ciro bekleniyor

Dosso Dossi'de 75 milyon dolar ciro bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.