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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 16:01 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 435,650520 0,61 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038989 0,38 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028626 0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168553 0,29 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,396880 0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104388 0,87 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,091574 0,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,030922 0,29 Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon 1,244052 0,19 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,038645 0,14 Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon 0,016803 0,14 Actus Portföy 2018 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,234874 0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,116191 0,11 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,027493 0,11 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014466 0,11 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,013037 0,11 Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,011350 0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 172,261859 0,64 Finans Portföy Altın BYF 17,038591 0,54 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,270040 0,12 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,292767 0,12 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015869 0,12 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,619568 0,12 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016058 0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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