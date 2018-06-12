Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 437,404912 0,40 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038409 0,22 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,044999 0,18 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,761019 0,14 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029030 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,881009 0,82 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043455 0,54 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023530 0,53 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014458 0,33 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019069 0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,096300 1,73 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018524 1,71 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,029450 1,54 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019527 1,43 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,441056 1,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,011012 0,77 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,418264 0,65 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036291 0,50 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,446110 0,43 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,221550 0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,917916 0,97 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,659221 0,79 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,208687 0,78 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031683 0,67 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031283 0,62 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,273833 1,29 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 173,283628 0,59 Finans Portföy Altın BYF 17,136122 0,57 HSBC Portföy Altın Fonu 1,704526 0,11 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016475 0,11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,430809 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,271819 0,04 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,293303 0,04 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,633403 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,216176 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

