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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 442,626410 1,19 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,045329 0,73 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038649 0,62 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029157 0,44 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,538526 0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043865 0,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020730 0,85 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,896363 0,82 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019211 0,74 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014561 0,71 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064221 1,57 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052281 1,39 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030244 1,28 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 57,453777 1,22 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023445 1,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,016488 0,54 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,557734 0,30 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,311591 0,21 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,038849 0,17 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,083033 0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026653 0,89 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013876 0,87 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016432 0,85 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045448 0,79 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,512838 0,72 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,511446 1,46 Finans Portföy Altın BYF 17,321017 1,08 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 175,095192 1,05 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016619 0,87 TEB Portföy Altın Fonu 0,047581 0,87 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,607618 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 199,727251 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,656470 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015882 0,04 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,015936 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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