Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,804579 2,09 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046261 2,06 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027945 1,81 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 450,346168 1,74 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,039296 1,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014926 2,51 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,938193 2,21 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019631 2,19 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,044773 2,07 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024123 1,95 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030924 2,25 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037522 2,01 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 58,558665 1,92 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053216 1,79 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031849 1,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,052847 1,67 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,031789 1,51 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,573664 1,02 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010360 0,51 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,061201 0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,543713 2,04 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027160 1,90 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,603003 1,87 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014133 1,85 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016730 1,81 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,833369 1,95 TEB Portföy Altın Fonu 0,048493 1,92 Ak Portföy Altın Fonu 0,046214 1,91 İş Portföy Altın Fonu 0,022174 1,91 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016969 1,90 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,275377 0,04 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,294360 0,04 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 17,339772 0,04 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,677121 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,216344 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

