Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0344470,25Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1170280,24Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0178750,22Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0177040,20Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,1268990,20Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,2136660,38Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0449410,38Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,0473370,36Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,3899520,35Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,3631560,26Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)58,8757811,50Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF32,8457721,23İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF)0,0152901,19Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF48,1693751,13İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF32,2689601,06Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon0,0104620,98İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,3974170,67TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0307690,62Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu25,3802100,54ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon0,0853570,54Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)16,5521841,08Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9066170,93Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1899730,82İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,0313570,73Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0268800,52Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF16,8774250,26Bizim Portföy Altın Katılım BYF177,6656450,18Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0161050,18Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,2829390,18İş Portföy Para Piyasası Fonu200,1480530,18Şeker Port. Para Piyasası Fonu1,2966080,17HSBC Portföy Para Piyasası Fonu51,7664930,17