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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 14:58 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 459,365469 2,01 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031944 1,29 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046798 1,14 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,822908 0,96 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028131 0,64 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014793 1,55 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045585 1,43 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,934914 0,76 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024222 0,55 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019718 0,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 60,027578 1,80 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053990 1,22 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031317 1,19 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105011 0,91 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023700 0,66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,404172 0,48 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053088 0,38 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,313790 0,36 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,081957 0,34 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,579544 0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,563812 1,28 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016917 1,14 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,618791 0,92 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027229 0,26 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014164 0,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 178,826537 0,65 Finans Portföy Altın BYF 17,683384 0,58 HSBC Portföy Altın Fonu 1,756189 0,27 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016975 0,26 Ak Portföy Altın Fonu 0,046320 0,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,432022 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016113 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041212 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,284985 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,609128 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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