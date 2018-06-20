Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046990 0,41 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 227,363622 0,08 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017856 0,07 Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,015107 0,05 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,127999 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024358 0,56 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019795 0,39 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,283419 0,32 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045686 0,22 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,033641 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055345 2,01 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,026232 1,98 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018488 1,90 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,233418 1,88 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,658901 1,78 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,035292 4,48 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,419159 1,07 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,218881 0,81 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,329358 0,79 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,210702 0,79 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,657200 1,71 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,198589 1,48 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027259 1,34 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,886684 1,04 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031190 0,91 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 1,764619 0,48 TEB Portföy Altın Fonu 0,048836 0,48 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,017089 0,48 Deniz Port. Altın Fonu 0,025233 0,47 Ak Portföy Altın Fonu 0,046539 0,47 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,287144 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,609422 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,814478 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015926 0,04 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,015983 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

