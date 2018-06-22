Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020571 1,24 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,117104 1,00 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,472981 0,87 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,641910 0,87 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,486961 0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,364741 0,25 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,391678 0,24 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,222921 0,23 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,016525 0,21 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,202288 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,866360 1,33 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017520 1,11 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038678 1,09 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,095525 0,75 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,243279 0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,308349 1,11 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,070776 0,67 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060785 0,66 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,795643 0,58 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022616 0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031411 0,94 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,209333 0,89 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,895448 0,69 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,297276 0,64 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,918680 0,54 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016135 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,862506 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 200,492675 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,217103 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,290657 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

