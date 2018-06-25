FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,118686 1,35 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,035035 1,22 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 247,437982 1,16 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,164610 1,15 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038099 1,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014786 0,67 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,018995 0,24 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,305862 0,24 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,061244 0,24 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,225169 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,497546 1,26 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,040621 1,25 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019777 1,19 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018691 1,19 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094474 1,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,339684 2,40 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054379 0,93 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,061261 0,78 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,929391 0,67 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010426 0,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,220479 0,92 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031688 0,88 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,925974 0,79 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038314 0,37 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,720883 0,35 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 200,766155 0,14 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016157 0,14 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,217392 0,13 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,931205 0,13 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 49,317739 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusuDenizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu
İş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyorİş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak

15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu

Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu

İş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyor

İş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.