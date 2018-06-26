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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 14:54 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,166291 1,02 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038486 1,02 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027883 0,99 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,390299 0,90 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059990 0,73 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,368028 0,14 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,393583 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105234 0,23 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038372 0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,916280 0,85 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,012860 0,35 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,039338 0,29 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,411326 0,24 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,012775 0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027481 0,23 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,897210 0,11 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,013109 0,04 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,255412 0,04 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,114899 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,610994 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016025 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016165 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 200,865030 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,217499 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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