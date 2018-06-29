Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027714 1,43 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059986 1,21 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,165359 1,19 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,388402 1,18 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038233 1,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,205793 0,14 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,034332 0,05 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,037056 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041096 1,58 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,457822 1,44 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045163 1,39 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035078 1,24 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,803228 1,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Şeker Port. Değ. Fon 0,024806 0,84 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,395485 0,77 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,529852 0,72 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018594 0,60 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,552591 0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028849 1,31 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,926006 0,85 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031892 0,82 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039204 0,76 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,223580 0,48 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,029602 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,304567 0,05 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 17,447350 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,217784 0,05 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 49,404076 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

