Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,060395 0,68 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027870 0,56 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,390381 0,51 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,166160 0,48 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038395 0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019417 0,43 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,839003 0,11 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,019373 0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042465 3,33 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,136785 1,65 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,474347 1,13 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,971539 1,09 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018856 1,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,334174 0,65 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,225982 0,55 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,413518 0,48 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,091884 0,42 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,454414 0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039600 1,01 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,099298 0,95 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,233580 0,82 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032088 0,61 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,931146 0,56 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 15,747696 0,43 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,218080 0,14 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016209 0,14 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,100056 0,14 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,303954 0,13 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016067 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

