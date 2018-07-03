Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038791 1,41 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029416 1,41 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,593227 1,40 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,567056 1,37 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046184 1,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019034 1,31 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,044031 1,13 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023615 0,80 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,042117 0,73 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,212603 0,64 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 57,086945 2,09 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051651 2,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029403 1,63 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018151 1,13 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,936842 1,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053338 1,22 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,400619 1,13 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036580 0,70 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,464196 0,67 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013114 0,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,539300 1,42 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,599356 1,33 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016592 1,30 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026004 1,05 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013531 0,99 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,021231 1,04 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016215 1,03 HSBC Portföy Altın Fonu 1,678667 1,03 Ak Portföy Altın Fonu 0,044218 1,03 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016249 1,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,434447 0,06 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016217 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 201,489451 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,125163 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,218182 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

