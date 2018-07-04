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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027820 1,25 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 453,533482 1,18 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,781564 1,06 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,367090 0,87 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,046642 0,85 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,871733 1,45 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019271 1,25 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023877 1,11 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020521 0,86 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019608 0,72 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064148 1,95 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030754 1,66 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035739 1,33 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,659605 0,94 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,080868 0,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053807 0,88 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,578346 0,66 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,989968 0,53 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010114 0,48 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060888 0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016723 0,79 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,551411 0,79 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,184938 0,77 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,611315 0,75 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029422 0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 173,196383 1,82 Finans Portföy Gümüş BYF 15,993909 1,78 Finans Portföy Altın BYF 17,127968 1,72 TEB Portföy Altın Fonu 0,046657 0,51 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027342 0,50 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,314307 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,218279 0,04 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,148149 0,04 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 49,512107 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,613049 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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