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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,799606 1,05 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,032173 0,95 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,645436 0,94 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029919 0,92 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046978 0,91 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019476 1,06 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019798 0,97 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,044596 0,88 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014626 0,87 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024082 0,86 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 14,037267 1,53 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094395 1,39 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047649 1,39 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,845542 1,09 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022393 1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054226 0,78 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,565937 0,74 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036882 0,60 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,473542 0,60 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,061230 0,56 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026548 1,79 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013827 1,70 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045236 1,64 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,566378 0,96 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016882 0,95 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,045252 1,85 İş Portföy Altın Fonu 0,021725 1,82 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016586 1,78 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027827 1,77 HSBC Portföy Altın Fonu 1,716774 1,77 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,316490 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 201,674226 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,172841 0,05 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 49,534801 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041498 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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