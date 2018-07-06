FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 242,297123 0,21 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,018008 0,16 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058748 0,15 İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,177623 0,14 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,019566 0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,041069 0,19 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,217183 0,13 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,022825 0,09 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,289095 0,07 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,047217 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,734256 2,38 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110242 2,33 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061877 2,22 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042609 2,14 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044037 2,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,834333 1,84 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,406730 1,39 İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,998220 1,20 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,336962 1,13 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,229982 1,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,596384 2,05 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263512 1,66 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,030135 1,65 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032651 1,52 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,939937 1,34 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019161 0,09 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,318744 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,199581 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016096 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016239 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partnerTanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner
TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalıTÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.