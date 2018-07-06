Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 242,297123 0,21 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,018008 0,16 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058748 0,15 İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,177623 0,14 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,019566 0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,041069 0,19 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,217183 0,13 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,022825 0,09 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,289095 0,07 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,047217 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,734256 2,38 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110242 2,33 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061877 2,22 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042609 2,14 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044037 2,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,834333 1,84 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,406730 1,39 İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,998220 1,20 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,336962 1,13 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,229982 1,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,596384 2,05 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263512 1,66 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,030135 1,65 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032651 1,52 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,939937 1,34 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019161 0,09 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,318744 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,199581 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016096 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016239 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

