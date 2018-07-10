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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027283 0,75 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 244,782435 0,69 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,383659 0,60 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059337 0,57 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162196 0,46 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,040128 0,06 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019570 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042964 0,97 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,535156 0,86 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 14,325814 0,82 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095953 0,73 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,412932 0,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,411137 0,86 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,988567 0,78 Gedik Portföy Karma Fon 0,696596 0,48 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,230842 0,45 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022997 0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,030173 0,41 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,264456 0,30 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032579 0,29 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031850 0,12 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,948386 0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 170,735162 0,52 Finans Portföy Gümüş BYF 15,699498 0,39 Finans Portföy Altın BYF 16,796998 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,300635 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,326761 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,435628 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041592 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 202,133692 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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