Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,880379 1,45 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029080 1,16 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,048181 1,15 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 469,774548 0,71 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,040128 0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020693 2,76 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,968837 1,97 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046313 1,92 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014665 1,66 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024817 1,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,966324 3,37 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031581 2,82 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055391 2,61 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023462 2,53 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066600 2,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,619445 0,92 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,018008 0,82 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,082760 0,34 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 1,447252 0,31 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,049418 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017354 1,40 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,601828 1,26 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,656731 0,88 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026957 0,74 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014033 0,67 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,502781 1,30 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 178,477232 0,75 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028227 0,69 HSBC Portföy Altın Fonu 1,742615 0,69 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016837 0,68 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016146 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,332303 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041648 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 202,403999 0,04 ING Portföy Para Piyasası Fonu 70,659419 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

