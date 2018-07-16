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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,047567 1,00 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,118441 0,80 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058109 0,73 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,893567 0,70 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029280 0,69 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,983210 0,73 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024971 0,62 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014740 0,51 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046544 0,50 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020792 0,48 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,320460 1,06 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,117855 0,99 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020611 0,98 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,718081 0,94 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,552564 0,87 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054927 1,06 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,031055 0,80 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,318484 0,71 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,025016 0,69 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,931588 0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,881189 0,83 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027563 0,75 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,878280 0,70 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017462 0,62 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,611254 0,59 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 1,747464 0,28 İş Portföy Altın Fonu 0,022135 0,28 TEB Portföy Altın Fonu 0,048332 0,28 Garanti Portföy Altın Fonu 0,056171 0,27 Ak Portföy Altın Fonu 0,046115 0,27 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 202,682500 0,14 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019243 0,14 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016312 0,14 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,338151 0,13 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,444344 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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